До 28 м/с: синоптики попередили, де буде сильний штормовий вітер

Україну чекає серйозне ускладнення погодних умов вже напередодні Водохреща, 18 січня. У більшості регіонів оголосили штормове попередження.

Як відомо, з 18 січня в Україні очікуються сильні снігопади та хуртовини. А наприкінці січня Україну накриють морози до -25 градусів.

У прес-службі ДСНС зазначили, внаслідок впливу активного циклону окрім снігопадів протягом 18 січня очікується сильний вітер.

Читайте також: Прогноз погоди на 18 січня: потужний циклон з Європи суне в Україну

У західних регіонах посилення вітру відбудеться до 15-20 метрів за секунду, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях – до 25-28 м/с.

У Київській області посилення вітру очікується також до 15-20 м/с. Також синоптики прогнозують хуртовини, а місцями – налипання мокрого снігу. У столиці посилення вітру очікується до 15-18 метрів на секунду.

Де буде сильний штормовий вітер: карта

Нагадаємо, у зв'язку із погіршенням погодних умов київська влада тимчасово обмежила в’їзд до столиці великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси.