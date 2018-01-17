Прогноз погоди на 18 січня: потужний циклон з Європи суне в Україну

Погоду у більшості областей України у четвер, 18 січня, визначатиме циклон, який прийде з південного заходу Європи і принесе з собою дощ і сніг.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозами, найскладнішими очікуються погодні умови вздовж траєкторії циклону, який зачепить Одеську, Миколаївську, Херсонську, південний захід Вінницької, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Київську, Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

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У цих регіонах залежно від температури повітря може падати дощ, сніг чи навіть мокрий сніг.

До опадів також додасться сильний штормовий вітер, який замітатиме всюди по території України, окрім західних областей.

Саме на Заході України, за словами Діденко, у четвер спостерігатиметься найспокійніша погода.

Температура на стовпчиках термометрів коливатиметься від 3 морозу до 3 тепла.

Чергова порція потужних морозів очікується в Україні вже з наступного тижня.

Прогноз погоди на четвер, 18 січня, у містах України:

Ужгород – 0…-2

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…-2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1

Прогноз погоди в Україні на четвер, 18 січня