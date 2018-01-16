В найближчі дні Україну очікує різка зміна погоди: синоптик пояснила чому

Зима в Україні виявилася доволі нестабільною. Значні снігопади та заметілі змінюють погоду, коли стовпчик термометра наближається до +10 градусів. Так різкі перепади можливі і в найближчі декілька днів.

Причина потужна зона з антициклоном на сході та величезні повітряні атлантичні масиви теплого та вологого повітря з циклонами та фронтами на заході, які межують біля України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Україна вже з завтрашнього дня (17 січня, – 24 Канал) опиняється між цими гігантами атмосферними. Вони будуть з‘ясовувати стосунки, а нам – опади та вітер", – написала Наталка Діденко.

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Окрім того, з заходу Європи до нас йде тепле повітря. У зоні розподілу теплішого та холоднішого повітря також завжди відбуваються активні метеорологічні процеси. І тут таки знову Україна опиняється у цій зоні. Відтак на території України можливі:

сніг з переходом у мокрий сніг та дощ (залежно від градусів)

стрибки атмосферного тиску

різка зміна температури повітря

ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах

посилення вітру до штормового.

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