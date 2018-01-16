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Поліція зробила попередження водіям через ускладнення погодних умов в Україні

16:02, сьогодні 529
Поліція попереджає водіїв про негоду
Поліція попереджає водіїв про негоду

Найближчими днями в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Відтак у Нацполіції радять водіям бути особливо уважними під час руху та неухильно дотримуватися ПДР.

Відповідне повідомлення розміщено на Facebook-сторінці Патрульної поліції України.

Нагадаємо, Державна служба надзвичайних ситуацій попередила про ускладнення погодних умов. У низці областей прогнозуються снігопади та хуртовини.

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"За таких погодних умов радимо водіям бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватися ПДР. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Радимо водіям завчасно планувати маршрути поїздок, чи, якщо можна, взагалі відмовитися від поїздок на час негоди", – попередили правоохоронці.

Теги: Новини України Авто 24 Негода в Україні Поліція
Джерело: 24 Канал
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