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Наших дітей давлять джипами і труять в санаторіях за нашої ж згоди

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Молодий чоловік збив на смерть дівчинку в Києві
Молодий чоловік збив на смерть дівчинку в Києві / Волинь24

Наших дітей вбивають в лікарнях, давлять джипами, палять і труять в санаторіях, підривають градами.

Наші діти приносять себе в жертву за наш інфантилізм, пасивну громадянську позицію, совок і неосвіченість.

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Ці жертви не збурюють націю. Вона продовжує спати, заколихана популізмом і патерналізмом.

"Якось воно буде". "Це мене не стосується". "Це війна політиків"...

Кріпаки!

Лише кожен п'ятидесятий борсається, намагаючись і змінити країну, і захистити її. Вони мають шанс перемогти лише якщо об'єднаються.

Поки ж діти кожного з нас можуть стати наступною жертвою в будь-який момент.

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини Києва Аварії та ДТП ДТП з Hummer у Києві
Джерело: Aleksandr Baldyniuk
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