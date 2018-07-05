До кінця 2018 року свинина може подорожчати на 10% – Інститут аграрної економіки

У поточному році збережеться тенденція підвищення цін на свинину, але темпи подорожчання цього виду м’яса сповільняться.

Про це поінформувала завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Ольга Боднар.

Аналіз цінового продовольчого ланцюга від закупівельних цін на свиней до роздрібних цін на свинину, проведений науковцями Інституту аграрної економіки, свідчить про поступальне цінове зростання в усіх його ланках з початку минулого року, яке призупинилося лише у травні 2018 року.

Так, закупівельні ціни на свиней І і ІІ категорій протягом 2017 року збільшилися в 1,5 разу – з 29379 грн/т до 44278 грн/т. Торік найбільші стрибки цін спостерігалися з травня по червень (11%) та з вересня по жовтень (15%).

З початку 2018 року темпи зростання цін суттєво зменшилися і протягом січня-квітня склали в середньому 1% на місяць. Станом на травень 2018 року ціни почали знижуватися та середній рівень закупівельної ціни на свиней І та ІІ категорії складав 44752 грн/т, що на 3,3% нижче ніж у квітні 2018 року,

– зазначила Ольга Боднар.

За її словами, динаміка цін в межах кожної області суттєво коливається, тому відсутня постійність у лідерстві за рівнем цін. У травні 2018 року в переважній більшості областей цінові тенденції відповідали динаміці в цілому по Україні. Проте у Харківській та Кіровоградській областях ціни були найвищими – 48,7 тис. грн/т та 47,5 тис. грн/т відповідно. Найнижчі ціни відмічалися у Сумській (39,8 тис. грн/т) і Луганській (37,2 тис. грн/т) областях.

Динаміка оптово-відпускних цін на свинину ІІ категорії в цілому повторює рух закупівельних цін, зауважила експерт. Протягом 2017 року їх рівень зріс на 38,4% до 74,59 грн/кг. З січня по квітень 2018 року щомісячне зростання оптово-відпускних цін також складає близько 1%. Станом на травень цього року їх середній рівень цін досягнув 77,81 грн/кг. Регіональний розмах цін є суттєвим – найвищі ціни спостерігалися у Вінницькій (90 грн/кг) і Луганській (95,26 грн/кг) областях, натомість найнижчими ціни були в Івано-Франківській (45,3 грн/кг), Полтавській (56,7 грн/кг) та Волинській (61 грн/кг) областях.

Роздрібні ціни на свинину – особливо на м’якоть – також торік помітно зросли, зауважила науковець. Свинина без кістки на кінець 2017 року коштувала 113,46 грн/кг – на 46,1% більше, ніж у 2016 році. Рівень цін на свинячі відруби стегна (м’ясо з кісткою) підвищився на 38,3% і становив 93 грн/кг. Також спостерігається значне подорожчання сала. Порівняно з 2016 роком рівень цін на цей продукт зріс минулого року на 78,9%.

Упродовж січня-квітня 2018 року ціна на свинину з кісткою і без кістки на продуктових ринках зросла в цілому за період на 1,5-2%, – меншими темпами порівняно із закупівельними та оптово-відпускними цінами. Така ситуація зумовлює ймовірність закладання цінового зростання у наступні періоди. Хоча його суттєво обмежує низька купівельна спроможність населення, зауважила Ольга Боднар.

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