До конца 2018 года свинина может подорожать на 10% – Институт аграрной экономики

В текущем году сохранится тенденция повышения цен на свинину, но темпы подорожания этого вида мяса замедлятся.

Об этом проинформировала заведующий отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Боднар.

Анализ ценового продовольственного цепи от закупочных цен на свиней до розничных цен на свинину, проведенный учеными Института аграрной экономики, свидетельствует о поступательном ценовом росте во всех его звеньях с начала прошлого года, которое приостановилось лишь в мае 2018 года.

Так, закупочные цены на свиней I и II категорий в течение 2017 года увеличились в 1,5 раза – с 29379 грн/т до 44278 грн/т. В прошлом году наибольшие скачки цен наблюдались с мая по июнь (11%) и с сентября по октябрь (15%).

С начала 2018 года темпы роста цен существенно уменьшились и в течение января-апреля составили в среднем 1% в месяц. По состоянию на май 2018 года цены начали снижаться и средний уровень закупочной цены на свиней I и II категории составлял 44752 грн/т, что на 3,3% ниже чем в апреле 2018 года,

– отметила Ольга Боднар.

По ее словам, динамика цен в пределах каждой области существенно колеблется, поэтому отсутствует постоянство в лидерстве по уровню цен. В мае 2018 года в подавляющем большинстве областей ценовые тенденции соответствовали динамике в целом по Украине. Однако в Харьковской и Кировоградской областях цены были самыми высокими – 48,7 тыс. грн/т и 47,5 тыс. грн/т соответственно. Самые низкие цены наблюдались в Сумской (39,8 тыс. грн/т) и Луганской (37,2 тыс. грн/т) областях.

Динамика оптово-отпускных цен на свинину II категории в целом повторяет движение закупочных цен, отметила эксперт. В течение 2017 года их уровень вырос на 38,4% до 74,59 грн/кг. С января по апрель 2018 года ежемесячный рост оптово-отпускных цен также составляет около 1%. По состоянию на май этого года их средний уровень цен достиг 77,81 грн/кг. Региональный размах цен является существенным – самые высокие цены наблюдались в Винницкой (90 грн/кг) и Луганской (95,26 грн/кг) областях, зато самыми низкими цены были в Ивано-Франковской (45,3 грн/кг), Полтавской (56,7 грн/кг) и Волынской (61 грн/кг) областях.

Розничные цены на свинину – особенно на мякоть – также в прошлом году заметно выросли, отметила ученый. Свинина без кости на конец 2017 года стоила 113,46 грн/кг – на 46,1% больше, чем в 2016 году. Уровень цен на свиные отрубы бедра (мясо с костью) повысился на 38,3% и составил 93 грн/кг. Также наблюдается значительное подорожание сала. По сравнению с 2016 годом уровень цен на этот продукт вырос в прошлом году на 78,9%.

В течение января-апреля 2018 года цена на свинину с костью и без кости на продуктовых рынках выросла в целом за период на 1,5-2%, – меньшими темпами по сравнению с закупочными и оптово-отпускными ценами. Такая ситуация предопределяет вероятность закладки ценового роста в последующие периоды. Хотя его существенно ограничивает низкая покупательная способность населения, отметила Ольга Боднар.

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