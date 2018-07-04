До Міжнародного суду Україна передала списки іноземців, які воювали на боці бойовиків
Списки іноземних громадян, які воювали на боці бойовиків на Донбасі, передані до Міжнародного кримінального суду. Загалом встановлено декілька сотень іноземців, які воювали проти українських захисників.
Про це в ефірі "112 Україна" повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
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За його словами, у списках числяться такі іноземні громадяни, як серби, італійці, іспанці та албанці.
"Ми (військова прокуратура, – ред.) передали до інституції Міжнародного кримінального суду через Міністерство закордонних справ списки встановлених під час розслідування кримінального провадження про агресивну війну проти України з боку північного сусіда. Передали списки не тільки сербів, а й усіх іноземців: італійців, іспанців, албанців. Їх там немало, вони називаються ротами, взводами. Їх там може бути 10-15 чоловік, але сумарно їх кількість складає декілька сотень чоловік", – заявив Матіос.