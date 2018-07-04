В Международный суд Украина передала списки иностранцев, которые воевали на стороне боевиков

Списки иностранных граждан, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, переданы в Международный уголовный суд. Всего установлено несколько сотен иностранцев, которые воевали против украинских защитников.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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По его словам, в списках числятся такие иностранные граждане, как сербы, итальянцы, испанцы и албанцы.

"Мы (военная прокуратура, – 24) передали в учреждение Международного уголовного суда через Министерство иностранных дел списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа. Передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", – заявил Матиос.