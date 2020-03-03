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      До нас немає жодних претензій від Дельта банку і Фонду гарантування вкладів, – Барщовський

      - Читать новость на русском
      Тарас Барщовський

      Засновник групи компаній Т.В. Fruit прокоментував чутки, що розповсюджуються навколо його бізнесу

      На сьогодні до компанії Т.В. Fruit немає жодних юридичних претензій з боку Дельта банку та Фонду гарантування вкладів. Т.В. Fruit взагалі не мала ділових стосунків з АТ Дельта банк, бо компанії в роки діяльності фінансової установи, взагалі ще не існувало. Про це в інтерв'ю журналу НВ розповів власник компанії Т.В. Fruit Тарас Барщовський.

      Власник Т.В. Fruit пояснив, що з АТ Дельта банк співпрацювала його компанія ТОВ "Яблуневий дар" ще 2010 року. Однак, напередодні банкрутства банку ТОВ "Яблуневий дар" пройшло так звану процедуру "схлопування" боргів – зарахування зустрічних однорідних вимог і припинення зобов`язань щодо сплати компанією кредитної заборгованості перед банком.

      Враховуючи складнощі, що виникли у багатьох з початком фінансових проблем Дельта банку, "Яблуневий дар" мав чергу з компаній, котрі готові були вирішити проблему з поверненням банківського депозиту шляхом "взаємозаліку". Кредитні зобов’язання "Яблуневого дару" згідно діючого законодавства були обміняні на 60 млн доларів депозитних коштів компанії Cargill,
      – пояснив Барщовський.

      "У 2019 році Верховний Суд вирішив, що не можна було проводити цю процедуру через конвертацію долара в євро, я з цим не згоден, але що можу зробити. Одночасно, Фонд гарантування вкладів продав на аукціоні пул активів Дельта банку, який викупила якась приватна компанія. От і все. На сьогодні до нас немає жодних претензій з боку Дельта банку і Фонду гарантування вкладів", – запевнив засновник і власник групи компаній Т.В. Fruit.

      Також він додав, що список боржників Дельта банку можна вільно перевірити, і серед них компаній "Яблуневий дар" і "Танк Транс" немає. Адже право вимоги було продано.

      Тарас Барщовський зазначив, що станом на сьогодні до компанії Т.В. Fruit не було жодного офіційного звернення з боку покупців портфеля активів банку. Але у випадку, якщо такі звернення будуть і зацікавлять бізнесмена – він готовий до дискусії.

      Тарас Барщовський відомий як бізнесмен, що виробляє соки прямого віджиму під брендами Galicia і Світанок та постачальник №1 яблучного концентрату, сировини для виробництва більшості соків, зазначається в інтерв’ю.

      У 2019-му НВ та інвесткомпанія Dragon Capital оцінили статки бізнесмена в 105 млн доларів, що відповідає 60-му рядку рейтингу Топ-100 найбагатших українців.

      До складу групи T.B. Fruit входять сім заводів з виробництва яблучного концентрату та інших плодово-ягідних продуктів. Чотири з них розміщені в Україні, один — в Молдові і два — в Польщі. Ще один завод у Польщі компанія запустить у серпні: нове підприємство стане найбільшим у світі за своїм профілем. Головний офіс T.B. Fruit розташований у Львівській області.

      EBITDA T.B. Fruit у цьому фінансовому році складе 40 млн євро. За словами самого Барщовського, його компанія займає 9−12% світового ринку яблучного концентрату, повідомляє НВ.

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      Теги: Новини України Верховний суд України Тарас Барщовський Банки
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