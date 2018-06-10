До школи, якщо пощастить: як під Києвом розігрують місця для першачків

Цього тижня в українських школах відбувалося жеребкування. Саме так тепер набирають у перших клас дітей у школи не за місцем реєстрації. Спершу набирають дітей, які живуть поруч зі школою. А місця, що залишилися розігрують у лотерею.

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом з кожним роком зростає кількість новобудов, а ось нових навчальних закладів немає. За останні 5 років тут збудували близько 20 житлових комплексів і всього одну державну школу та садок.

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У батьків є декілька варіантів. Перший це приватні навчальні заклади, але на них не у всіх вистачає коштів. Другий – везти дитину на навчання до Києва у переповнених маршрутках.

В 12 групах не менше, ніж 40 дітей. В старших групах – по 45. Черга залишається 1,5 тисячі. Вихід лише один – будівництво нових садочків,

– говорить завідувачка дитячого садка Людмила Савенко.

Сільський голова обіцяє, що найближчим часом у селі побудують нові навчальні заклади. Проте терміни не називає. Експерти запевняють, що в українців виникають такі проблеми через відсутність поняття міського планування

Ні в одній цивілізованій країні світу такого немає, щоб люди будували як їм захочеться. 4% від вартості реалізації проекту забудовник віддає до місцевого бюджету. Тобто гроші для інфраструктури є. Спочатку потрібно затвердити генеральний комплексний план. А тоді вже будувати,

– коментує ситуацію керівниця агентства нерухомості Олена Маленкова.

Нагадаємо, старт "Нової української школи" під загрозою – у Міністерстві освіти і науки досі не визначилися з проектами майже третини із 32 підручників комплекту навчальної літератури для учнів 1 класу.