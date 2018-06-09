Скандал у тернопільському дитсадку: хлопчика без місцевої прописки не впустили до групи

Не впустили дитину у садок, бо немає місцевої прописки. Таке напередодні трапилося у Тернополі. Батьки малюка давно живуть в обласному центрі, хоча там не зареєстровані. Почувши про заборону, мама малюка викликала поліцію.

Маленький Ренат цілий день провів з мамою на роботі, адже хлопчика не впустили до садочка у Тернополі. Разом із мамою Ганною він приписаний в Теребовлі, що за 30 кілометрів від обласного центру. Та жінка вже кілька років живе і офіційно працює в Тернополі. Ганна розповідає, сина в садочок не впустили, бо вихователі вимагали від них наперед оплатити батьківську плату за відвідування закладу.

Є наказ за оплату садочка – 1215 гривень і 50 гривень 23 копійки ніби за харчування. Там за харчування окрема сума і плюс ще 50 гривень 32 копійки за кожен день, що твоя дитина відвідує садочок. Якщо це помножити на 21 робочий день, то це космос, – скаржиться мама дошкільняти Ганна Хасан.

Таке рішення Тернопільська міська рада прийняла ще минулого року. Хоча, згідно з Конституцією, освіта в Україні – безкоштовна.

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"Відповідно до рішення міської ради, яке було прийняте у лютому 2017 року, батьки сплачують кошти за дітей, які не зареєстровані в Тернополі. Оплата в місяць становить 1215 гривень", – зазначила заступник начальника управління освіти Тернопільської мерії Ірина Сум.

Ренат з допомогою громадських активістів – все-таки зайшов до садочка. Завідувачка ж пояснює, що у такий спосіб вихователі лише попереджали батьків, діти яких не прописані в Тернополі, про майбутню оплату. Врешті громадські активісти запропонували заплатити за Рената гроші. Та виявилося, що жодних рахунків не існує. А батькам приїжджих дітей пропонують гроші віддавати бухгалтеру в руки.

Це ганьба для освіти. Дитина прийшла і її не пустили в групу. Це порушення будь-яких прав дітей,

– наголосив громадський активіст Павло Іванечко.

Аби якось вирішити цю ситуацію – мама Рената разом з іншими батьками, діти яких не приписані в Тернополі, вирішили вже наступного тижня подати позов до суду на наказ управління освіти міської ради та рішення сесії. А до того часу дітей в садочки водитимуть разом із громадськими активістами, аби схожі випадки більше не повторювалися.