19:17
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Скандал у тернопільському дитсадку: хлопчика без місцевої прописки не впустили до групи

194 Читать новость на русском

Не впустили дитину у садок, бо немає місцевої прописки. Таке напередодні трапилося у Тернополі. Батьки малюка давно живуть в обласному центрі, хоча там не зареєстровані. Почувши про заборону, мама малюка викликала поліцію.

Маленький Ренат цілий день провів з мамою на роботі, адже хлопчика не впустили до садочка у Тернополі. Разом із мамою Ганною він приписаний в Теребовлі, що за 30 кілометрів від обласного центру. Та жінка вже кілька років живе і офіційно працює в Тернополі. Ганна розповідає, сина в садочок не впустили, бо вихователі вимагали від них наперед оплатити батьківську плату за відвідування закладу.

Є наказ за оплату садочка – 1215 гривень і 50 гривень 23 копійки ніби за харчування. Там за харчування окрема сума і плюс ще 50 гривень 32 копійки за кожен день, що твоя дитина відвідує садочок. Якщо це помножити на 21 робочий день, то це космос, – скаржиться мама дошкільняти Ганна Хасан.

Таке рішення Тернопільська міська рада прийняла ще минулого року. Хоча, згідно з Конституцією, освіта в Україні – безкоштовна.

Читайте також: Новації від МОЗ: у дитячий садок тепер треба нести іншу медичну довідку

"Відповідно до рішення міської ради, яке було прийняте у лютому 2017 року, батьки сплачують кошти за дітей, які не зареєстровані в Тернополі. Оплата в місяць становить 1215 гривень", – зазначила заступник начальника управління освіти Тернопільської мерії Ірина Сум.

Ренат з допомогою громадських активістів – все-таки зайшов до садочка. Завідувачка ж пояснює, що у такий спосіб вихователі лише попереджали батьків, діти яких не прописані в Тернополі, про майбутню оплату.  Врешті громадські активісти запропонували заплатити за Рената гроші. Та виявилося, що жодних рахунків не існує. А батькам приїжджих дітей пропонують гроші віддавати бухгалтеру в руки.

Це ганьба для освіти. Дитина прийшла і її не пустили в групу. Це порушення будь-яких прав дітей,
– наголосив громадський активіст Павло Іванечко. 

Аби якось вирішити цю ситуацію – мама Рената разом з іншими батьками, діти яких не приписані в Тернополі, вирішили вже наступного тижня подати позов до суду на наказ управління освіти міської ради та рішення сесії. А до того часу дітей в садочки водитимуть разом із громадськими активістами, аби схожі випадки більше не повторювалися. 

Теги: Новини України Гроші Тернопіль Діти Міністерство охорони здоров’я Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук