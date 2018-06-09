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Скандал в тернопольском детсаду: мальчика без местной прописки не пустили к группе

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Не пустили ребенка в садик, потому что нет местной прописки. Такое накануне случилось в Тернополе. Родители малыша давно живут в областном центре, хотя там не зарегистрированы. Услышав о запрете, мама малыша вызвала полицию.

Маленький Ренат целый день провел с мамой на работе, ведь мальчика не пустили в садик в Тернополе. Вместе с мамой Анной он приписан в Теребовле, что в 30 километрах от областного центра. Но женщина уже несколько лет живет и официально работает в Тернополе. Анна рассказывает, сына в садик не пустили, потому что воспитатели требовали от них заранее оплатить родительскую плату за посещение заведения.

Есть приказ на оплату садика – 1215 гривен и 50 гривен 23 копейки якобы за питание. Там за питание отдельная сумма и плюс еще 50 гривен 32 копейки за каждый день, что твой ребенок посещает садик. Если это умножить на 21 рабочий день, то это космос,
– жалуется мама дошкольника Анна Хасан.

Такое решение Тернопольский городской совет принял еще в прошлом году. Хотя, согласно Конституции, образование в Украине – бесплатное.

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"Согласно решению городского совета, которое было принято в феврале 2017 года, за детей, которые не зарегистрированны в городе Тернополе, родители платят деньги. Оплата в месяц составляет 1215 гривен", – отметила заместитель начальника управления образования Тернопольской мэрии Ирина Сум.

Ренат с помощью общественных активистов – все-таки зашел в садик. Заведующая же объясняет, что таким образом воспитатели только предупреждали родителей, дети которых не прописанны в Тернополе, о предстоящей оплате. В конце общественные активисты предложили заплатить за Рената деньги. Но оказалось, что никаких счетов не существует. А родителям приезжих детей предлагают деньги отдавать бухгалтеру в руки.

Это позор для образования. Ребенок пришел и его не пустили в группу. Это нарушение любых прав детей,
– отметил общественный активист Павел Иванечко.

Чтобы как-то решить эту ситуацию – мама Рената вместе с другими родителями, дети которых не приписаны в Тернополе, решили уже на следующей неделе подать иск в суд на приказ управления образования городского совета и решение сессии. А до того времени детей в садики будут водить вместе с общественными активистами, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Теги: Новости Украины Деньги Тернополь Министерство образования и науки Украины Министерство здравоохранения Украины Дети
Источник: 24 канал
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