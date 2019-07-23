До ЦВК надійшла інформація про замінування

До Центрвиборчкому надійшла інформація про те, що будівля замінована. Поки що людей не евакуйовують, проте тих, хто покинув будівлю, назад вже не впускають.

Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Ймовірно, що повідомлення про замінування є хибним. Зараз будівля ЦВК перебуває під посиленим патрулюванням.

Дивіться включення 24 каналу з-під будівлі ЦВК:

Офіційні результати парламентських виборів 2019

Наразі порахували 98,05% бюлетенів – інформація постійно оновлюється.

"Слуга народу" лідирує із результатом 43,14%

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,03%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська Солідарність" – 8,12%

"Голос" – 5,84%

"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,81%, "Опозиційний блок" – 3,04%. Інші партії наразі набирають менше ніж 3%.

Як проходить підрахунок голосів

Члени ЦВК продовжать свою роботу завтра, 24 липня, о 10:00. 22 липня до ЦВК надійшло шість паперових протоколів з мокрими печатками – два з Києва, два з Донецької області, один з Кременчука. Ще один – з Дніпропетровщини – відправили на доопрацювання.

Крім цього, члени виборчої комісії отримали 10 з 102 паперових протоколів з закордонних виборчих дільниць. Зокрема надійшли протоколи з Білорусі, Іспанії та ОАЕ.

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