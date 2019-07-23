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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      До ЦВК надійшла інформація про замінування

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      Будівля ЦВК у Києві
      Будівля ЦВК у Києві / ukrinform.ua

      До Центрвиборчкому надійшла інформація про те, що будівля замінована. Поки що людей не евакуйовують, проте тих, хто покинув будівлю, назад вже не впускають.

      Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Важливо! Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів: дата

      Ймовірно, що повідомлення про замінування є хибним. Зараз будівля ЦВК перебуває під посиленим патрулюванням. 

      Дивіться включення 24 каналу з-під будівлі ЦВК:

      Офіційні результати парламентських виборів 2019

      Наразі порахували 98,05% бюлетенів – інформація постійно оновлюється.

      "Слуга народу" лідирує із результатом 43,14%

      "Опозиційна платформа – за життя" – 13,03%

      ВО "Батьківщина" – 8,18%

      "Європейська Солідарність" – 8,12%

      "Голос" – 5,84%

      "Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,81%, "Опозиційний блок" – 3,04%. Інші партії наразі набирають менше ніж 3%.

      Як проходить підрахунок голосів

      Члени ЦВК продовжать свою роботу завтра, 24 липня, о 10:00. 22 липня до ЦВК надійшло шість паперових протоколів з мокрими печатками – два з Києва, два з Донецької області, один з Кременчука. Ще один – з Дніпропетровщини – відправили на доопрацювання. 

      Крім цього, члени виборчої комісії отримали 10 з 102 паперових протоколів з закордонних виборчих дільниць. Зокрема надійшли протоколи з Білорусі, Іспанії та ОАЕ.

      Новина доповнюється....

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України ЦВК
      Джерело: 24 канал
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