Доба на Донбасі: 2 обстріли позицій ЗСУ, один військовослужбовець зазнав поранення

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та застосовують озброєння заборонене Мінськими угодами.

Як повідомили у Штабі АТО, впродовж минулої доби, 4 січня, зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України. В наслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу. Стану його життя ніщо не загрожує.

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Вперше за останні три доби, порушено режим перемир’я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського.

На Донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни жодного разу вогонь у відповідь не відкривали.