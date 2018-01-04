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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Передані Україні американські Javelin не потраплять на фронт, – The Wall Street Journal

01:30, сьогодні 8786 Читать новость на русском
Javelin не зможуть попасти в зону АТО
Javelin не зможуть попасти в зону АТО

Плани США передати зброю Україні розлютили Росію і спричинили погіршення взаємних відносин, але занепокоєння викликає також можливість, що зброя попаде до рук ворога, як це сталося в минулому.

Надання зброї Україні має запобігти перетворенню нині жевріючого конфлікту у великомасштабні бойові дії шляхом збільшення можливостей урядових сил краще захищатися на випадок наступальних операцій ворожих сил, пише впливова американська газета The Wall Street Journal, повідомляє "Голос Америки".

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Американські офіційні особи кажуть, що вони уважно вивчають справу передачі Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin. Тому цієї зброєю будуть оснащені частини, що розташовані далеко від фронту, щоб її не використали для наступальних операцій, і щоб її не залишили ворогу при відступі.

У 2014 році, коли США передали радарні системи для виявляння розташування ворожої артилерії, одна з таких установок, яка була розташована неподалік Дебальцевого, опинилася в сепаратистсько-російських руках.

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Як пише The Wall Street Journal, представник збройних сил України повідомив американську сторону, що було знищено частини радарної системи перед відступом військ, проте це не єдиний випадок. Американське устаткування після агресії російських військ проти Грузії у 2008 році було знайдено на захоплених базах, а деякі частини можна було придбати навіть на чорному ринку у Тбілісі.

Отже такі інциденти не належать до винятків. Деяка зброя східноєвропейського походження, надана антиурядовим бійцям у Сирії, наприклад, опинилася пізніше в руках екстремістів "Ісламської держави".

Американські та українські офіційні особи вважають дуже важливим те, щоб така зброя як Javelin, не опинилася в руках сепаратистів, які могли б використати її опісля проти українських танків.

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Американське намагання убезпечити себе є розумне, тому що сепаратисти або росіяни могли б опісля перепродати цю зброю в зони конфліктів, і вона могла б бути використана проти американської техніки (бронетранспортерів і танків) або персоналу за кілька тисяч кілометрів від України.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики США Зброя
Джерело: 24 Канал
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