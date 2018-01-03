Клімкін розповів, у яких випадках Україна застосовуватиме летальну зброю зі США

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США нададуть Україні, використовуватиметься тільки у випадку провокацій зі сторони, але не для ескалації конфлікту на сході України.

Про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мовиться про зброю оборонного характеру. Це зброя може і буде використовуватися у випадку провокацій зі сторони Росії і підтримуваних нею терористів і, як ви розумієте, вона не буде використовуватися в атакувальних діях, тому вона не може використовуватися як аргумент, який сприятиме підвищенню температури конфлікту", – сказав Клімкін.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року США вирішили надати Україні летальну оборонну зброю. Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила постачання Україні снайперських гвинтівок M107A1 і супутнього устаткування на суму 41,5 мільйона доларів.