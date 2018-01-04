Доба в АТО: п'ять обстрілів зі сторони бойовиків, українці без втрат

Впродовж минулої доби, 3 грудня, ворог активізував повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати противника, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані у районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї.

У першій половині дня, російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на Донецькому напрямку. Зокрема, з мінометів калібру 82-мм бойовики вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Мар’їнки і шахти Бутівка. Гранатомети різних видів та легке піхотне озброєння загарбники застосували біля Авдіївки та Водяного, а зі стрілецької зброї провокували оборонців Широкиного, повідомили у Штабі АТО.

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Українські воїни жодного разу не піддалися на провокації агресора і вогонь у відповідь не відкривали.

Друга половина минулої доби, починаючи з 15.30, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.