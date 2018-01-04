ОБСЄ не контролює ситуацію на окупованій території Донбасу, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі, а місія ОБСЄ не може цьому завадити.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у середу, 3 січня, в Києві, передає "Главком".

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За словами очільника українського МЗС, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не має можливості контролювати ситуацію на окупованій території Донбасу.

"Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі. Ми всі це бачимо не лише з обстрілів, а і з того, що ОБСЄ не може реально контролювати, що відбувається на окупованій території", – сказав Клімкін.

За його словами, ознакою продовження цієї тактики є і вихід РФ зі складу Спільного центру з контролю та координації.