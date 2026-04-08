Добили "Славяніна": ГУР ліквідувала останній залізничний пором росіян у Керчі

Спецпризначенці ГУР уночі 6 квітня вивели з ладу ворожий залізничний пором "Славянин" у Керчі. Він був останнім таким поромом на плаву у росіян.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Дивіться також До Феодосії направили "вогняну писанку": "Мадяр" підтвердив удар по нафтовому терміналу

Як знищили ворожого "Славяніна"?

У ГУР заявили, що Департамент активних дій атакував безпілотниками російський залізничний пором "Славянін". Зазначається, що він був останнім таким в арсеналі росіян на плаву в Керченській протоці.

Завдяки ударам України судно остаточно виведено з ладу.

Довідково. Пором "Славянін" відігравав важливу роль у забезпеченні російських військ у тимчасово окупованому Криму. З його допомогою перевозили паливо, озброєння, техніку та боєприпаси.

Спецпризначенці нагадали, що у березня 2026 року вже нейтралізували інший російський залізничний пором "Авангард". Тоді пошкоджень зазнав й "Славянін".

Нещодавні вибухи в Криму