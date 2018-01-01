20:12
1 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Добкін заявив, що Луценко досі не повернув йому закордонний паспорт

14:26, сьогодні 673 Читать новость на русском
Добкін розповів, що Луценко досі не повернув йому закордонний паспорт
Добкін розповів, що Луценко досі не повернув йому закордонний паспорт / Фото з відкритих джерел

Михайло Добкін розповів, що його безпідставно звинуватили у розкраданні грошей, а Луценко досі не віддав йому закордонний паспорт.

Про заявив сам екс-регіонал та нардеп фракції "Опоблок" Михайло Добкін в ефірі телеканалу ZIK.

"Історію про гроші Януковича, можна порівняти із серією легенд про золотий унітаз. Тобто треба було щось говорити таке, що відрізнялося від загальної маси інформації у ЗМІ, і котре б привертало увагу людей. Адже на прості формулювання, такі як злодій або хтось щось вкрав, люди не відреагують, бо звикли до них. Якщо ж сказати про золотий унітаз, то вже починають задумуватись, як так може бути", розповів політик.

Читайте також: Добкін відзначився черговою антиукраїнською заявою і незнанням української літератури

За словами Добкіна, багатьох людей, яких відносять до кола Януковича, безпідставно звинуватили у розкраданні грошей.

"Здається, було сімдесят мільярдів доларів. Але справа в тому, що на основі інформації у ЗМІ багато послів іноземних держав, в основному європейських, склали список найближчого оточення Януковича, котрі нібито разом з ним ці гроші забирали із країни. На моє нещастя я потрапив у цей список і практично три роки перебував під санкціями. Мені довелось доводити, що я не "верблюд", наймати фахових адвокатів і разом з ними доводити, що не можна людину звинувачувати лише через репортаж на BBC чи "Радіо Свобода", який транслювали там. І що за цим матеріалом нічого немає", сказав він.

Нардеп також додав, що вже всі країни зняли з нього санкції, але поки він не має права виїжджати з країни.

У році, що минає, і з позитивного можу сказати те, що остання європейська країна – Швейцарія – зняла з мене уже всі санкції. Але у Женеву я не можу наразі летіти, бо пан Луценко досі не повернув мені мій закордонний паспорт, адже я ще перебуваю під кримінальною справою,
– прокоментував він.

Нагадаємо, Михайло Добкін підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ("Шахрайство") Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики гроші Юрій Луценко Михайло Добкін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Что важного произошло в экономике Украины за 2017 год
сьогодні, 20:04 Что важного произошло в экономике Украины за 2017 год
Сергій Фурса 75
Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
сьогодні, 20:04 Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
Євгенія Мазур 559
Необходимо всю экономику Украины перевести в тень, вот тогда мы заживем
сьогодні, 19:00 Необходимо всю экономику Украины перевести в тень, вот тогда мы заживем
Володимир Співаковський 846
Олігархія за часів Порошенка: як масово здирають гроші з українців
сьогодні, 18:01 Олігархія за часів Порошенка: як масово здирають гроші з українців
Сергій Лещенко 1409
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 17:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 2462
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Держдеп США зреагував на обмін заручниками
 28 грудня 2017 , 23:16
На Рівненщині двоє людей загинули у страшній аварії з автобусом
 20 грудня 2017 , 14:14
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук