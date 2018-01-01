Добкін заявив, що Луценко досі не повернув йому закордонний паспорт

Михайло Добкін розповів, що його безпідставно звинуватили у розкраданні грошей, а Луценко досі не віддав йому закордонний паспорт.

Про заявив сам екс-регіонал та нардеп фракції "Опоблок" Михайло Добкін в ефірі телеканалу ZIK.

"Історію про гроші Януковича, можна порівняти із серією легенд про золотий унітаз. Тобто треба було щось говорити таке, що відрізнялося від загальної маси інформації у ЗМІ, і котре б привертало увагу людей. Адже на прості формулювання, такі як злодій або хтось щось вкрав, люди не відреагують, бо звикли до них. Якщо ж сказати про золотий унітаз, то вже починають задумуватись, як так може бути", – розповів політик.

Читайте також: Добкін відзначився черговою антиукраїнською заявою і незнанням української літератури

За словами Добкіна, багатьох людей, яких відносять до кола Януковича, безпідставно звинуватили у розкраданні грошей.

"Здається, було сімдесят мільярдів доларів. Але справа в тому, що на основі інформації у ЗМІ багато послів іноземних держав, в основному європейських, склали список найближчого оточення Януковича, котрі нібито разом з ним ці гроші забирали із країни. На моє нещастя я потрапив у цей список і практично три роки перебував під санкціями. Мені довелось доводити, що я не "верблюд", наймати фахових адвокатів і разом з ними доводити, що не можна людину звинувачувати лише через репортаж на BBC чи "Радіо Свобода", який транслювали там. І що за цим матеріалом нічого немає", – сказав він.

Нардеп також додав, що вже всі країни зняли з нього санкції, але поки він не має права виїжджати з країни.

У році, що минає, і з позитивного можу сказати те, що остання європейська країна – Швейцарія – зняла з мене уже всі санкції. Але у Женеву я не можу наразі летіти, бо пан Луценко досі не повернув мені мій закордонний паспорт, адже я ще перебуваю під кримінальною справою,

– прокоментував він.

Нагадаємо, Михайло Добкін підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ("Шахрайство") Кримінального кодексу України.