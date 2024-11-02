Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на China Times News.

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Загибель тайванського найманця в Україні

Повідомляється, що Ву Чжунда отримав наказ пробратися на лінію фронту з групою спеціальних операцій. Проте внаслідок російського обстрілу він був серйозно поранений, і, на жаль, загинув.

Тайванський доброволець з українським воїном / фото China Times News

Ву Чжунда колись служив у Командуванні спеціальних операцій армії як солдат спеціального призначення. Після багатьох років служби та виходу на пенсію він приєднався до Міжнародного легіону Республіки Китай на пів року. Потім він приєднався до української регулярної армії як доброволець. Відомо, що спецпризначенець воював у Луганській області.

У середині 2024 року Ву ненадовго повернувся в свою країну, щоб побути зі своєю сім'єю.

Ву Чжунда став другим громадянином Тайваню, який загинув в Україні. Наразі в нашій країні залишаються шість найманців-добровольців, які приєдналися до Української регулярної добровольчої армії.