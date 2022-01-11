А проте спікер Ради Руслан Стефанчук у відповіді на депутатський запит Ірини Геращенко надав іншу інформацію. Мовляв, жодних подібних документів у парламент не надходило.
Думка до теми Порошенку натякнули, що краще не повертатися до України
Рада не бачила документи про підозру Порошенку
В Офісі генпрокурора України повідомляли, що скерували до Верховної Ради офіційного листа з повідомленням про підозру п'ятому президенту та народному депутату Петру Порошенку. Причому зробили це ще 20 грудня.
А проте 10 січня народна депутатка від "Європейської Солідарності", лідером якої є Порошенко, у фейсбуці повідомила геть іншу інформацію. Причому з посиланням на відповідь голови ВРУ Руслана Стефанчука на депутатський запит.
У документі Стефанчук вказує, що станом на 29 грудня парламент не отримував документів про реєстрацію підозри Порошенку.
Відповідь Стефанчука на запит Геращенко / Фото з фейсбука нардепки
Коротко про підозру Петру Порошенку
- 20 грудня Порошенку оголосили про підозру у фінансуванні тероризму, державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. За таке покарати можуть ув'язненням до 15 років, і навіть із конфіскацією майна.
- У Державному бюро розслідування пояснили, що мовиться про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, а отже – сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".
- У цій же справі фігурантами є нардеп Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.
Також варто нагадати, що:
- У ДБР запевнили, що Порошенко може користуватися арештованим майном.
- І відкинули закиди про арешт "5 каналу" й "Прямого".
Важливе відео: брифінг Офісу генпрокурора щодо арешту майна Порошенка