А проте спікер Ради Руслан Стефанчук у відповіді на депутатський запит Ірини Геращенко надав іншу інформацію. Мовляв, жодних подібних документів у парламент не надходило.

Думка до теми Порошенку натякнули, що краще не повертатися до України

Рада не бачила документи про підозру Порошенку

В Офісі генпрокурора України повідомляли, що скерували до Верховної Ради офіційного листа з повідомленням про підозру п'ятому президенту та народному депутату Петру Порошенку. Причому зробили це ще 20 грудня.

А проте 10 січня народна депутатка від "Європейської Солідарності", лідером якої є Порошенко, у фейсбуці повідомила геть іншу інформацію. Причому з посиланням на відповідь голови ВРУ Руслана Стефанчука на депутатський запит.

У документі Стефанчук вказує, що станом на 29 грудня парламент не отримував документів про реєстрацію підозри Порошенку.



Відповідь Стефанчука на запит Геращенко / Фото з фейсбука нардепки

Чому це важливо? Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає, щоб орган або посадові особи, які повідомили народному депутату про підозру, негайно і не пізніше 24 годин від моменту вчинення такої дії проінформували про це голову Верховної Ради.

Коротко про підозру Петру Порошенку

20 грудня Порошенку оголосили про підозру у фінансуванні тероризму, державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. За таке покарати можуть ув'язненням до 15 років, і навіть із конфіскацією майна.

та сприянні діяльності терористичної організації. За таке покарати можуть ув'язненням до 15 років, і навіть із конфіскацією майна. У Державному бюро розслідування пояснили, що мовиться про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, а отже – сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

з тимчасово окупованих територій, а отже – сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР". У цій же справі фігурантами є нардеп Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.

Також варто нагадати, що:

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