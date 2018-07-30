Долгополов та Стаховський піднялися в рейтингу ATP

В оновленій версії рейтингу АТР в топ-10 ніяких змін не відбулося. Звання першої ракетки світу зберіг Рафаель Надаль. Другу та третю сходинку посідають швейцарець Роджер Федерер та Олександр Звєрєв з Німеччини відповідно.

А ось наші Олександр Долгополов та Сергій Стаховський дещо покращили позиції. Долгополов піднявся з 78-го на 77 місце, а Стаховський – зі 120-го на 117-е.

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У жіночому рейтингу краща українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла за собою 5 позицію.

Становище інших провідних українських тенісисток: Леся Цуренко – 39 місце (+1 позиція), Катерина Бондаренко – 79 (0), Катерина Козлова – 90 (-8), Даяна Ястремська – 104 (-2), Марта Костюк – 129 (+1), Ангеліна Калініна – 143 (-8), Катаріна Завацька – 207 (0).

Нагадаємо, Долгополов не виходив на корт з 14 травня, коли він на турнірі у Римі програв Новаку Джоковичу в першому колі. До слова, у 2017 році Долгополов не дограв матч першого кола Wimbledon проти Роджера Федерера через травму.

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