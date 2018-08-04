Домініканський спорт: Олег Винник похизувався відео із тренування

Секс-символ українського шоу-бізнесу, співак Олег Винник, навіть на відпочинку не забуває про тренування. Одне із занять спортом артист зняв на відео та опублікував у своєму блозі.

31 липня Олег Винник відсвяткував своє 45-річчя. На день народження артист отримав у подарунок від друзів путівку в сонячну Домінікану, де й досі ніжиться на пляжі.

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Та бажаний відпочинок співак проводить з користю. Олег Винник по-особливому займається спортом, що продемонстрував у відео. Знаменитість взяв замість спортивного інвентарю кокоси, які самотужки зірвав з пальми. Випивши молоко екзотичного плоду Олег Винник взявся за тренування. Після присідання та розминки він пробіг мальовничою вулицею туристичного міста та закликав всіх займатись спортом.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 3 Сер 2018 р. о 1:50 PDT

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 3 Сер 2018 р. о 1:50 PDT

Окрім цього, Олег Винник показав, наскільки майстерно він видряпується на пальму. Зробив співак це, як місцеві жителі: ефектно та вправно. Його знімок на пальмі приголомшив прихильниць, а відео з тренування прокоментували сотні підписників.