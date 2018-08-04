Домініканський спорт: Олег Винник похизувався відео із тренування
Секс-символ українського шоу-бізнесу, співак Олег Винник, навіть на відпочинку не забуває про тренування. Одне із занять спортом артист зняв на відео та опублікував у своєму блозі.
31 липня Олег Винник відсвяткував своє 45-річчя. На день народження артист отримав у подарунок від друзів путівку в сонячну Домінікану, де й досі ніжиться на пляжі.
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Та бажаний відпочинок співак проводить з користю. Олег Винник по-особливому займається спортом, що продемонстрував у відео. Знаменитість взяв замість спортивного інвентарю кокоси, які самотужки зірвав з пальми. Випивши молоко екзотичного плоду Олег Винник взявся за тренування. Після присідання та розминки він пробіг мальовничою вулицею туристичного міста та закликав всіх займатись спортом.
Окрім цього, Олег Винник показав, наскільки майстерно він видряпується на пальму. Зробив співак це, як місцеві жителі: ефектно та вправно. Його знімок на пальмі приголомшив прихильниць, а відео з тренування прокоментували сотні підписників.