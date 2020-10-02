Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп захворіли на коронавірус. А допис у твіттері про це набрав найбільшу кількість лайків за всю історію акаунту.

Твіт станом на 2 жовтня 18:00 набрав вже 1,4 мільйона лайків і 826,6 тисячі ретвітів. Про це пише 24 канал. До слова Дональд і Меланія Трамп інфікувалися коронавірусом У дописі зазначається, що позитивний тест на COVID-19 також отримала дружина Дональда Трампа – Меланія. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 Дональд Трамп активно користується твіттером з 2015 року. До цього найпопулярнішим дописом президента був про те, що США оголосять рух Антифа терористичною організацією. Коронавірус в Дональда Трампа: що відомо Спершу COVID-19 виявили у помічниці президента США Хоуп Гікс, яка супроводжувала Трампа на дебатах у Клівленді.

Після цього лідер США та його дружина Меланія одразу здали тест на COVID-19. 2 жовтня Трамп заявив, що вони отримали позитивний результат тесту.

Що цікаво, Дональд Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус. Він відмовлявся носити маску у громадських місцях. Мовляв, не хоче, аби таким його бачили преса і люди.