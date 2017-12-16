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Дональд Трамп з тріском програв своїй дружині, – дослідження

08:54, сьогодні 1638 Читать новость на русском
Меланія Трамп випереджає Дональда за популярністю серед американців
Меланія Трамп випереджає Дональда за популярністю серед американців / Getty images

До першої леді США Меланії Трамп позитивно ставиться більше американців, ніж до її чоловіка – президента США Дональда Трампа.

Такі результати опитування, яке провела соціологічна компанія Gallup, пише "Голос Америки".

За даними дослідження, 54% американців позитивно сприймають першу леді США Меланію Трамп. До її чоловіка прихильно ставиться лише 41% опитаних, натомість 56% американців визнали, що сприймають Дональда Трампа негативно.

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Перевага Меланії Трамп над Дональдом Трампом, за результатами дослідження позитивного ставлення американців, загалом відповідає попереднім опитуванням Gallup, які встановили, що перші леді у середньому є більш популярними, ніж їхні чоловіки,
– констатують у Gallup.

Таку закономірність соціологи пояснюють тим, що роль першої леді більш церемоніальна і викликає менш суперечливі почуття, ніж робота президента.

Наприклад, дружина 44-президента США Мішель Обама за прихильністю серед американців випереджала свого чоловіка на 12 пунктів.

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Проте суперниця Трампа на президентських виборах Гілларі Клінтон за час президентства свого чоловіка Білла Клінтона поступалась своєму чоловікові.

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Теги: Новини політики дослідження США Меланія Трамп Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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