Інформаційний фон грудня не залишає сумнівів. Росія не тільки не збирається домовлятися з Україною та погоджуватися на реінтеграцію непідконтрольних територій, а навпаки – налаштована на ескалацію конфлікту і шантажує українську сторону посиленням бойових дій.

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У такій атмосфері навіть оптимісти не ризикують говорити про повернення контролю над Донецьком та Луганськом наступного року.

І все вказує на те, що 2022 рік так само стане для Донбасу втраченим роком, як і минулий 2021 рік.

Існування у форматі невизнаної квазідержави для ОРДЛО триває вже 8 років. За цей час Донбас втратив значну частину свого населення та більшу частину промислового потенціалу.

Занурення в трясовину бідності та занепаду тривало у 2021 році і продовжуватиметься в майбутньому, навіть попри певну підтримку з Російської Федерації.

Дива у економіці не буває. І невизнана територія, де не діє міжнародне право, ніколи не зможе повноцінно розвиватися та процвітати.

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Що відбувається з рівнем життя

Безумовно, Кремль продовжить надавати підтримку терористичним угрупованням, щоб не допустити їхнього краху та соціального вибуху на Донбасі. Однак цієї підтримки для повноцінного розвитку територій точно недостатньо.

Рівень життя в ОРДЛО близький до показників найбідніших африканських країн. Зарплати залишаються на вкрай низькому рівні. При цьому ціни на продукти продовжують зростати.

За визнанням одного із засновників терористичного угруповання Андрія Пургіна, рівень цін у Донецьку навіть вищий, ніж у Москві.

Донецький метрополітен

Паралельно із цим триває деградація інфраструктури та економіки. Яскравим прикладом цієї деградації є намір так званої влади повністю знищити та закопати законсервований Донецький метрополітен, будівництво якого було розпочато ще 1990 року.

До 2014 року роботи практично не велися, проте будівництво можливо було відновити і закінчити. І в донеччан жевріла надія, що колись настане день, коли у Донецьку запрацює своє метро.

Однак наразі жодних шансів добудувати його більше немає. Немає ані грошей, ані сенсу.

Після 2014 року сотні тисяч донеччан залишили місто. Тепер колишній мегаполіс просто не має необхідного пасажиропотоку. Знищення метрополітену стало символічним хрестом, який росіяни поставили на перспективах Донецька.

Не дивно, що за таких умов молодь не бачить для себе жодного майбутнього в сірій зоні і прагне переїхати або в Україну, або в Росію. Туди, де є хоч якась цивілізація і надія на майбутнє.

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Демографічні показники

Масштаби втечі людей із ОРДЛО настільки великі, що цього року їх визнали навіть самі бойовики.

Наприклад, так звана "ексміністерка охорони здоров'я" Ольга Долгошапко цієї осені заявила про демографічну катастрофу.

За її словами, у 2020 році на території підконтрольної ДНР зафіксовано найгірші демографічні показники. Навіть гірші за ті, що фіксувалися під час активних бойових дій.

За результатами 2021 року, ці демографічні показники будуть ще гіршими, оскільки народжуваність продовжує знижуватися, а смертність збільшується.

Порятунок Донбасу

Врятувати Донбас від остаточного вимирання може лише повернення до повноцінного мирного життя. І повернути це життя до Донецька та Луганська можуть ті, хто сьогодні реально контролює ці території та вирішує їхню долю – це влада Російської Федерації.

Однак вона, як бачимо, на мирний лад поки що, на жаль, не налаштована. І це означає, що гарних новин для Донбасу поки нема.