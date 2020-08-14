Від початку 14 серпня проросійські бойовики тричі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі. Українські військові на провокації ворога не відреагували.

Противник здійснив неприцільний постріл

Окупанти відкрили вогонь поблизу Авдіївки. Про це мовиться у повідомленні штабу ООС у фейсбуці.

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Противник здійснив постріл зі стрілецької зброї, проте він був неприцільним. Отож у відповідь українські захисники не стріляли.

Окрім того неподалік Хутора Вільного та Новгородського у бік наших підрозділів переміщували інженерне обладнання.

Ситуація у районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь які зміни оперативної обстановки,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Сапери розміновують територію

У штабі також зазначають, що сапери розмінували більше шести гектарів території у прифронтовому районі. Серед небезпечних знахідок – 83 вибухові предмети.

Також рятувальники відновлюють пошкоджені під час обстрілів будинки та об'єкти інфраструктури. Лише за останню добу відремонтували 11 будинків, на 18 об'єктах роботи тривають.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу