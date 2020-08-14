Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій відбулося обговорення низки важливих питань. Одним з таких була ситуація на Донбасі, де нині триває режим припинення вогню.

Про результати селекторної наради за участі Володимира Зеленського повідомив Офіс Президента України.

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Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак доповів президенту, що режим тиші на лінії розмежування в зоні проведення ООС дотримується. Він заявив про відсутність там обстрілів.

Також Хомчак звернув увагу на те, що 13 серпня бойовики вкотре не пропустили місію СММ ОБСЄ через КПВВ "Станиця Луганська", прикриваючись "карантинними заходами".

Що цікаво, у цей самий час бойовики дозволили пропустити гуманітарну допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста – через КПВВ "Новотроїцьке".

Коротко про перемир'я на Донбасі: