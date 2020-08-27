Співробітники СБУ виявили схрон зі зброєю в одному з селищ Волноваського району. У Службі безпеки кажуть, що арсенал зброї створили бійці одного з добровольчих батальйонів у 2014 – 2015 роках.

Яку зброю виявили в схроні

Зброю та боєприпаси знайшли у покинутій будівлі на території старої ферми. Про це інформує пресслужба СБУ.

Читайте також На Луганщині затримали бойовика, який обстрілював українських військових: деталі

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Окрім цього, у схованці знайшли два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомета СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тис. набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура.

Правоохоронці проводять розслідування

У Службі безпеки зазначають, наразі є інформація, що схрон створили бійці одного з добробатів, який зараз не є в районі проведення Операції об'єднаних сил. Правоохоронці проводять розслідування, аби дізнатись хто і для чого сховав цілий арсенал на старій фермі.



Схрон начебто створили у 2014 – 2015 роках / Фото пресслужби СБУ



У схованці – багато зброї та боєприпасів / Фото пресслужби СБУ



Правоохоронці проводять розслідування / Фото пресслужби СБУ