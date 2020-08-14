Контррозвідники Служби безпеки України на Донбасі затримали бойовика, який брав участь в обстрілах позицій українських військових підрозділів. Це трапилось на території Луганщини.

Як виявили фахівці, бойовик чинив збройний опір силам антитерористичної операції, коли перебував на посаді стрілка так званої "Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону" та "4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", повідомили на сайті СБУ.

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Слідчі повідомили, коли бойовик приєднався до незаконних збройних формувань. Це трапилось під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону. Потрапив він туди, адже вчинив тяжкий злочин.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території. "Чоловік оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування", – зазначили на сайті.

Бойовику обрали запобіжний захід

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Як відомо, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове слідство триває. Затримували зловмисника під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу