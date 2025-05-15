Не варто говорити про літній наступ як про унікальну операцію ворога. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що мовиться лише про настання певних періодів для виконання бойових завдань.

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Яка ціль ворога на літній наступ

Раніше можна було чітко розмежувати літню та зимову наступальні кампанії. Весна та осінь, зазвичай, дощові, тому їх використовували для оперативних пауз. Зараз через потепління залишилася тільки одна літня кампанія. До неї готуються обидві сторони.

Судячи з наявних сил і засобів, а також проблем росіян, можна визначити, яку ціль вони мають на літній наступ. Головна проблема ворога – сухопутний коридор, його глибина 80 кілометрів. Наші війська можуть його “прошити”, якщо буде авіаційна компонента,

– сказав Роман Світан.

Росіяни це також розуміють. Адже якщо будь-яка армія тиснутиме на окупантів, які прикуті до Азовського моря на глибину 80 кілометрів, цей коридор зникне. За цю літню компанію росіяни спробують зробити все, щоб розширити, збільшити глибину цього коридору.

"В основному це робитимуть через захоплення Запорізької області й частини Дніпропетровської по лінії Запоріжжя – Покровськ. Дивлячись на карту боїв і розташування фронту, саме таке їхнє завдання. Також підтягуватимуть свої сили, щоб розтягнути наші війська", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Окупанти пробуватимуть рухатися на Лимано-Куп'янському напрямку, витіснятимуть ЗСУ з лівого берега річки Оскіл і Сіверський Донець. Там наше розташування доволі складне. Ворог спробує відкинути Сили оборони з Куп'янська, Борової, Лимана. Це два глобальні та стратегічні напрямки Росії.

Які плани Росії на Дніпропетровщину

Також окупанти робитимуть все, щоб не дати ЗСУ перейти в контрнаступ на Херсонщині й вийти до Криму. Адже з усіма засобами та з авіацією українські військові можуть це зробити.

Для ворога важливо не дозволити ЗСУ пройти далі на територію Росії. Мовиться про Бєлгородську, Брянську та Курську області. З нашого боку це Чернігівська, Сумська та Харківська. На цьому кордоні також йтимуть бої.

Політично Путіну було вигідно зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Окупанти намагалися це зробити, але нічого не вийшло. Це було завдання, яке неможливо виконати,

– наголосив Роман Світан.

Тому літня компанія не буде пов'язана з Дніпропетровською областю як такою. Стоятиме завдання розширити коридор, повністю захопити лівобережжя Запорізької області. Але тут проблема з містом Запоріжжя, бо його окупувати дуже важко. Отже, ворог спробує витіснити наші війська там, де це йому вдаватиметься.

Буде завдання не захопити Дніпропетровську область, а Запорізьку та південно-західну частину Донецької. Мовиться про лінію Запоріжжя – Покровськ, частина якої проходить через Дніпропетровську. Тоді ворог здобуде потрібну глибину, щоб убезпечити напрямок в бік Азовського узбережжя.