Зокрема, пані дипломат з США відповіла на питання, коли Україна отримає фінансову допомогу у розмірі 200 мільйонів доларів, інформує 24 канал.

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Допомога від США

Крістіна Квін підтвердила, що американський Конгрес нещодавно проголосував за виділення Україні великого додаткового пакета допомоги, тоді як лідер США підписав цей закон.

За її словами, Україна невдовзі може отримати ці кошти, які покриватимуть гуманітарну, військову та безпекову допомогу. Квін додала, що американці уже деякий час надають допомогу Україні, проте додаткове фінансування дозволить реалізовувати такі постачання у ще більшому обсязі.

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