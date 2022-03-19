Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку. На ній можна знайти корисну інформацію українською мовою.

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Що зібрано на порталі

На тематичній сторінці можна знайти:

інформацію про працевлаштування і вакансії у Польщі;

гарячу лінію інформаційної допомоги;

корисні посилання;

поради з відкриття бізнесу у Польщі, навіть якщо у людини немає польського громадянства;

відповіді на поширені запитання про документи, терміни перебування, дозволи тощо.

Зазначається, що цей розділ на Дія.Бізнес було створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та технічної безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Польщі.

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