Це 24 Каналу зауважив директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, усі конфлікти та війни у світі дуже відчутні для України.

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"Якщо ви робите 100 снарядів на день, то ви завтра не будете робити тисячу. В кращому випадку через пів року будете робити 130. Це означає, що нам треба витрачати більше свого ресурсу на переозброєння, на ту саму кількість зброї чи техніки. Нам складніше отримувати допомогу від західних партнерів, бо їм ще є кому допомагати, крім нас", – пояснив він.

Також у світі була криза напівпровідників, яка обмежувала об'єми виробництва у світі певної номенклатури. Крім того, зараз є великі проблеми з порохами у світі, що теж впливає.

Переозброєння у світі впливає

Тарас Чмут зазначив, що у Європі триває велике переозброєння, що також дуже впливає на військову допомогу Україні. Частина країн передала ЗСУ свою техніку, її потрібно чимось замінити. Тому їхні виробничі потужності вже зарезервовані для них.

Частина країн боїться, що вони можуть стати наступними і активно доозброюються. Частина країн дивиться, що все кудись несеться, і щоб жити в мирі, треба готуватися до війни. Частина країн думає, що якщо Україна посиплеться, то можна теж спробувати забрати чиїсь території, зокрема, наші, і теж активно переозброюється,

– підкреслив він.

Потрібно розвивати своє

Директор Фонду "Повернись живим" переконаний, що Україна обов'язково повинна розвивати своє виробництво. Хоча воно теж залежить від світових комплектуючих, металу, порохів тощо.

Треба активно розвивати своє. Те, де ми сильні, що ми можемо робити з точки зору ціни, якості, результату. Безпілотна техніка, засоби РЕР, РЕБ, колісна бронетехніка. Потрібно відновлювати, воно вже відновлюється, але потрібно нарощувати виробництво боєприпасів, всю номенклатуру і ракетного озброєння для нас,

– вважає Чмут.

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