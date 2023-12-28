Західні партнери багато часу витратили на роздуми. Так прокоментував глава МЗС спроможність європейських країн виробляти зброю для України і самих себе.

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Європа не вміє воювати

За словами Кулеби, у Європі не вміють воювати. Виробництво зброї там – не найпопулярніша сфера бізнесу.

На жаль, наші друзі витратили занадто багато часу на роздуми про те, як і коли нарощувати виробництво зброї та боєприпасів,

– підсумував дипломат.

Водночас Кулеба визнав, що протягом 2022 – 2023 років Україна отримала всі види озброєння, які були недоступні, включно з ракетами великої дальності. Також винищувачі F-16 вже перебувають у дорозі.

Дипломат зазначив, що постачання широкого спектра західного озброєння суттєво підвищило боєздатність України.

Втім, вважає Кулеба, наразі не відомо, чи зможе Захід тримати темпи забезпечення України сучасною зброєю та боєприпасами для ведення дороговартісної війни, натяків на завершення якої немає.

Мене більше хвилюють темпи розвитку ОПК, а не надходження нових видів озброєнь,

– наголосив Кулеба.

Ворог не дрімає

Тим часом Росія змогла успішно поставити свою економіку на військові рейки, навіть усупереч санкціям. Так, країна-агресорка виділяє близько 35% свого бюджету на війну в Україні. Крім того, вона залучає військові ресурси в союзних державах, Білорусі, Ірані та Північній Кореї.

Хоча Європа технологічно попереду Росії, вона має проблеми зі збільшенням виробництва цих технологій. До того ж країни ЄС, США та інші країни Заходу мають багато розбіжностей у питанні нарощування озброєння. Ситуацію гальмує й протекціонізм.

На думку Кулеби, рішення полягає у тому, аби досягнути узгодженості всіх оборонних галузей ЄС, США і країн-однодумців, аби вони працювали як єдина система.

Дипломат підкреслив, що коли сьогодні на карту дебатів Заходу поставлена Україна, завтра буде стояти європейська безпека. Кулеба вважає, що треба бути наївним, аби думати, що Путін не наважиться атакувати НАТО.

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