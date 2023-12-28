Западные партнеры много времени потратили на размышления. Так прокомментировал глава МИД способность европейских стран производить оружие для Украины и самих себя.

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Европа не умеет воевать

По словам Кулебы, в Европе не умеют воевать. Производство оружия там – не самая популярная сфера бизнеса.

К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда наращивать производство оружия и боеприпасов.

– подытожил дипломат.

В то же время Кулеба признал, что в течение 2022 – 2023 годов Украина получила все недоступные виды вооружения, включая ракеты большой дальности. Также истребители F-16 уже находятся в пути.

Дипломат отметил, что поставка широкого спектра западного вооружения существенно повысила боеспособность Украины.

Впрочем, считает Кулеба, пока неизвестно, сможет ли Запад держать темпы обеспечения Украины современным оружием и боеприпасами для ведения дорогостоящей войны, намеков на завершение которой нет.

Меня больше волнуют темпы развития ОПК, а не поступление новых видов вооружений,

– подчеркнул Кулеба.

Враг не дремлет

Между тем, Россия смогла успешно поставить свою экономику на военные рельсы, даже вопреки санкциям. Так, страна-агрессор выделяет около 35% своего бюджета на войну в Украине. Кроме того, она привлекает военные ресурсы в союзных государствах, Беларуси, Иране и Северной Корее.

Хотя Европа технологически впереди России, она испытывает проблемы с увеличением производства этих технологий. К тому же, страны ЕС, США и другие страны Запада имеют много разногласий в вопросе наращивания вооружения. Ситуацию тормозит и протекционизм.

По мнению Кулебы, решение состоит в том, чтобы достичь согласованности всех оборонных отраслей ЕС, США и стран-единомышленников, чтобы они работали как единая система.

Дипломат подчеркнул, что когда сегодня на карту дебатов Запада поставлена Украина, завтра будет стоять европейская безопасность. Кулеба считает, что нужно быть наивным, чтобы думать, что Путин не отважится атаковать НАТО.

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