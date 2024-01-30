Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, як Київ продовжує допомагати українським захисникам.

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"10% бюджету міста – 7 мільярдів гривень – спрямувала столиця на допомогу військовим у 2023 році. З них понад 1,5 мільярда пішли на закупівлю військовими дронів різних типів. Також Київ виділив понад 60 мільйонів гривень та закупив для військових засоби РЕБ. За кошти громади міста захисники придбали автівки, майже 3 тисячі дронів, необхідне спорядження. А в якості благодійної допомоги ми передали понад 400 дронів", – повідомив Віталій Кличко.

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Мер столиці наголосив, що цього року столиця продовжить допомагати військовим і збільшуватиме суму допомоги.

У січні вже виділили 500 мільйонів гривень на придбання дронів різних типів. Передбачили 1,2 мільярда гривень на допомогу захисникам. І цю суму місто постійно збільшуватиме! На допомогу ветеранам та їх родинам, сім'ям загиблих воїнів передбачили 742 мільйони. У 2023 році закупили 612 квартир для захисників та їх родин. На цей рік на житло виділили 150 мільйонів гривень,

– зазначив Кличко.

Він також нагадав, що з грудня кияни, які мобілізуються до лав ЗСУ, отримують від міста одноразову виплату 30 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко побував на передовій на Донбасі, куди привіз захисникам дрони та системи РЕБ. Також повідомлялося, що Київ передав військовим 100 тисяч хімічних грілок.