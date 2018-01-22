Дорозважалися до смерті: трагічний випадок стався на Тернопільщині

Уночі проти 22 січня в селі Теклівка Гусятинського району, що на Тернопільщині, внаслідок необачних розваг два чоловіки на автомобілі провалилися під кригу. У Результаті один із них загинув під водою, а іншому все ж вдалося вибратися на сушу.

Про це повідомляє пре-центр ДСНС у Тернопільській області.

Читайте також: Автобус із пасажирами перекинувся поблизу Кривого Рогу: є потерпілі

До нас надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставу у селі Теклівка Гусятинського району під воду провалився автомобіль, в якому перебували дві особи. За отриманою інформацією, чоловіки, 1970 та 1986 років народження, заради розваги виїхали на поверхню замерзлого ставу та провалилися під кригу. Авто з людьми за лічені хвилини зникло у крижаній воді. Одному з чоловіків вдалось вибратись з транспортного засобу та дістатися берега, інший врятуватись не зміг і загинув,

– розповідають надзвичайники.

Додамо, що тіло загиблого та автомобіль рятувальники зуміли дістати лише удень, оскільки за темної пори доби заборонено проводити пошуково-водолазні роботи, відтак вони розпочалися уранці.

Всього на місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.