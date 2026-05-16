Циклон принесе грози та дощі: коли буде негода в Україні

В Україні зберігатиметься нестійка погода, оскільки атмосфера поступово переходить до літнього режим. Водночас на погодні умови в країні дедалі більше впливатимуть циклони, що надходитимуть з районів південних морів.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у фейсбуці.

Яку погоду принесе циклон?

Віталій Постригань повідомив, що на початку нового робочого тижня погоду визначатиме циклон, який формуватиметься над Каспійським морем. За словами фахівця, він принесе до нас більш тепле, а також вологе повітря.

Через циклон очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, градом і шквалистим посиленням вітру. Температура повітря підвищиться і становитиме від 10 до 15 градусів тепла вночі і від 21 до 26 градусів тепла вдень.

Грозові дощі втручатимуться у наші плани. Важливо пам’ятати – гроза і явища які її супроводжують – небезпечні. Бережіть себе та слідкуйте за попередженнями,

– ідеться у повідомленні.

Крім вищезгаданого, синоптик пояснив, що циклогенезом називають процес формування та розвитку циклонів, які й приносять несприятливі умови. Саме це явище визначатиме погодні умови в Україні найближчими днями.

Що таке циклон?

Циклон – це область зниженого атмосферного тиску, у якій повітря рухається до центру та піднімається вгору. Унаслідок цього утворюються хмари, посилюється вітер та випадають опади, здебільшого у вигляді дощу.

Відомо, що саме циклони найчастіше приносять дощі, грози, шквали та різкі зміни погоди. Якщо циклон насичений вологою і де досить активним, то він може спричинити сильні зливи, град і навіть суттєве посилення вітру.

Що синоптики прогнозують на найближчі дні?

Упродовж 16 – 17 травня в Україні утримається мінлива погода зумовлена впливом області низького атмосферного тиску. Ігор Кібальчич прогнозує опади у низці областей, також очікуються шквали, тумани і грози.

Раніше Іван Семиліт розповів, що з початком наступного тижня повітря може розігрітися до 27 градусів тепла. Зокрема, підвищення температурних показників варто чекати у Києві та області наприкінці поточного тижня.

Водночас інших небезпечних погодних явищ чекати не варто. Ще нещодавно повідомляли, що загрози надходження, наприклад, пилової бурі не передбачають, проте грози, які виникатимуть, можуть бути небезпечними.