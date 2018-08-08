Дослідники "навчили" дронів відганяти зграї птахів від аеропортів

Дослідники з США, Великобританії та Південної Кореї створили спеціальний алгоритм, який дозволить дронам в автономному режимі відганяти птахів з території аеропорту.

Про це повідомляється в журналі IEEE Transactions on Robotics.

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Зазначається, що в процесі роботи дослідникам вдалося розрахувати модель поведінки зграї птахів з виділенням таких ключових параметрів, як критична відстань до чужака, відстань на якій птахи взаємодіють між собою, як зграя.

На основі отриманих даних дослідники змогли написати алгоритм, який автоматично підбирає траєкторію руху для дрона, що відповідає усім врахованим критеріям. Основним завданнями дрона є змістити "центр тяжіння" зграї у задану точку, при цьому траєкторія руху зграї не повинна перетинати кордони зони безпеки.

Також траєкторія повинна бути такою, що не призведе до розподілу зграї.

Роботоздатність моделі перевірили на комп'ютерній симуляції та неподалік від корейського міста Теджон. Експерименти проводилися на зграях чапель та гагар.

Дослідники використовували два квадрокоптери, один з яких відганяв зграї птахів, а інший визначав траєкторію самого дрона. Експерименти показали, що розроблений метод загалом можна використовувати, однак модель поведінки птахів у зграї потребує доопрацювань для врахування їх реальної поведінки.