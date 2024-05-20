Одним із людей, яким вони допомагають став військовослужбовець Олег Лутчин. Він розповів свою історію для проєкту "Краса в незламності" на 24 Каналі.

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Прийняв рішення про ампутацію: історія військовослужбовця Олега Лутчина

В лютому 2023 року Олег Лутчин добровільно вступив у лави Збройних Сил України. Воював на Бахмутському напрямку, де 7 серпня отримав тяжке поранення, що змусило лікарів ампутувати обидві ноги.



Олег Лутчин з сім'єю / Фото з особистого архіву

Спершу Олег відчував сильне пригнічення. Проте фахівці з центру "Незламні", а також його дружина та донька, допомогли йому знову полюбити життя. Зараз чоловік активно працює над власним психологічним і фізичним станом і має великі плани на майбутнє.

Українські хірурги набули неабиякого досвіду через війну в Україні. Сьогодні на їхньому рахунку мільйони таких історій. Та лікарі діляться своїми навичками та не припиняють їх удосконалювати, аби якомога більше українців могли позбутись травм війни.

Як хірурги працюють з травмами війни

Лікарі підкреслюють, що кожне пошкодження обличчя є унікальним: воно може включати ураження лицьового нерва, естетичні та функціональні порушення.

Фахівець з реконструкцій обличчя м'яких тканин, Руслан Салинко, зазначає, що для спеціалістів важливо розуміти, чи готовий пацієнт повністю змінити свій підхід до життя. Якщо людина не готова до цього, їй відмовляють у проведенні операції.

Йому потрібно йти на ряд самопожертв: змінити свій режим життя або десь потерпіти, бо може боліти. Хронічні захворювання, наприклад цукровий діабет, – також є причиною відмови, тому що можуть виникати ускладнення,

– наголошує лікар-онкохірург.

Крім того, Руслан підкреслює важливість належної реабілітації пацієнта після реконструкції обличчя. Недотримання стандартів, зокрема, у догляді за рубцем, може призвести до неприємного вигляду та спотворення форми обличчя.

"Тому необхідно мотивувати спеціалістів не лише на проведення таких операцій, але й на навчання, оскільки внутрішнього запалу надовго не вистачить", – зауважує Руслан Салинко.

Водночас фахівець стверджує, що зараз українські спеціалісти мають більший досвід, який накопичився протягом минулих років, ніж їхні колеги з інших країн. Цей досвід викликає інтерес серед колег з Європи та Сполучених Штатів Америки.