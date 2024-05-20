Одним из людей, которым они помогают стал военнослужащий Олег Лутчин. Он рассказал свою историю для проекта "Красота в несокрушимости" на 24 Канале.

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Принял решение об ампутации: история военнослужащего Олега Лутчина

В феврале 2023 года Олег Лутчин добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Воевал на Бахмутском направлении, где 7 августа получил тяжелое ранение, что заставило врачей ампутировать обе ноги.



Олег Лутчин с семьей / Фото из личного архива

Сначала Олег чувствовал сильное угнетение. Однако специалисты из центра "Незламні", а также его жена и дочь, помогли ему снова полюбить жизнь. Сейчас мужчина активно работает над собственным психологическим и физическим состоянием и имеет большие планы.

Украинские хирурги приобрели большой опыт из-за войны в Украине. Сегодня на их счету миллионы таких историй. И врачи делятся своими навыками и не прекращают их совершенствовать, чтобы как можно больше украинцев могли избавиться от травм войны.

Как хирурги работают с травмами войны

Врачи подчеркивают, что каждое повреждение лица является уникальным: оно может включать поражение лицевого нерва, эстетические и функциональные нарушения.

Специалист по реконструкции лица мягких тканей Руслан Салинко отмечает, что для специалистов важно понимать, готов ли пациент полностью изменить свой подход к жизни. Если человек не готов к этому, ему отказывают в проведении операции.

Ему нужно идти на ряд самопожертвований: изменить свой режим жизни или где-то потерпеть, потому что может болеть. Хронические заболевания, например сахарный диабет, – также является причиной отказа, потому что могут возникать осложнения,

– отмечает врач-онкохирург.

Кроме того, Руслан подчеркивает важность надлежащей реабилитации пациента после реконструкции лица. Несоблюдение стандартов, в частности, в уходе за рубцом, может привести к неприятному виду и искажению формы лица.

"Поэтому необходимо мотивировать специалистов не только на проведение таких операций, но и на обучение, поскольку внутреннего запала надолго не хватит", – замечает Руслан Салинко.

В то же время специалист утверждает, что сейчас украинские специалисты имеют больший опыт, который накопился в течение прошлых лет, чем их коллеги из других стран. Этот опыт вызывает интерес среди коллег из Европы и Соединенных Штатов Америки.