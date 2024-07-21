Як розповіли у ДПСУ, чоловік ледь не загинув від переохолодження. Виявилося, що він заблукав, коли намагався дістатися до Румунії.

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Втікача врятували ДПСУ

25-річного порушника виявили зранку за 700 метрів від кордону правоохоронці разом з колегами з ДСНС. Далі його доставили в лікарню, де він отримав необхідну медичну допомогу,

– розповіли прикордонники.

У Держприкордонслужбі вкотре нагадали, що такі мандрівки в прикордонні можуть бути небезпечними для життя та здоров’я.

Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у Карпатах / ДПСУ

До слова, нещодавно прикордонники попередили про можливу зустріч з бурим ведмедем у Карпатах. Українців закликали утриматись від відвідування закритих гірських маршрутів, оскільки це може загрожувати життю та здоров'ю.