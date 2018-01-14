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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

"Дракон" SpaceX успішно сів на воду в Тихому океані: з'явились фото

12:07, сьогодні 2214
Космічний корабель Dragon завершив місію на МКС
Космічний корабель Dragon завершив місію на МКС / Getty images

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX Ілона Маска здійснив успішну посадку у Тихому океані після польоту на МКС.

Про це SpaceX відзвітувала у своєму Twitter.

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Таким чином космічний корабель Dragon завершив уже другу місію із поповнення запасів на Міжнародній космічній станції.

Корабель доставив приблизно дві тонни вантажу, серед яких були і зразки виготовленого в невагомості оптоволокна та група лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в космосі.

У SpaceX показали, як виглядає вантажний корабель після успішного приводнення у водах Тихого океану.

Теги: Космос SpaceX
Джерело: 24 Канал
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