"Дракон" SpaceX успішно сів на воду в Тихому океані: з'явились фото
12:07, сьогодні 2214
Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX Ілона Маска здійснив успішну посадку у Тихому океані після польоту на МКС.
Про це SpaceX відзвітувала у своєму Twitter.
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Таким чином космічний корабель Dragon завершив уже другу місію із поповнення запасів на Міжнародній космічній станції.
Корабель доставив приблизно дві тонни вантажу, серед яких були і зразки виготовленого в невагомості оптоволокна та група лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в космосі.
У SpaceX показали, як виглядає вантажний корабель після успішного приводнення у водах Тихого океану.
Джерело: 24 Канал
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