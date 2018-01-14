"Дракон" SpaceX успішно сів на воду в Тихому океані: з'явились фото

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX Ілона Маска здійснив успішну посадку у Тихому океані після польоту на МКС.

Про це SpaceX відзвітувала у своєму Twitter.

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Good splashdown of Dragon confirmed, completing the second resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven commercial spacecraft. — SpaceX (@SpaceX) 13 січня 2018 р.

Dragon's main parachutes have been deployed. — SpaceX (@SpaceX) 13 січня 2018 р.

Таким чином космічний корабель Dragon завершив уже другу місію із поповнення запасів на Міжнародній космічній станції.

Корабель доставив приблизно дві тонни вантажу, серед яких були і зразки виготовленого в невагомості оптоволокна та група лабораторних мишей, на яких досліджували аспект втрати м'язової маси в космосі.

У SpaceX показали, як виглядає вантажний корабель після успішного приводнення у водах Тихого океану.