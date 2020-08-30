У Святу Софію, що в Стамбулі, відтепер не впускають відвідувачів у відкритому одязі та жінокз непокритою головою. Ці зміни пов'язані з тим, що нещодавно її перетворили у мечеть.

Перед будівлею облаштували інформаційний стенд, які повідомляє про встановлені правила, пише "Укрінформ".

Зверніть увагу Епіфаній відреагував на перетворення Святої Софії на мечеть

Там зазначено, що заходити всередину в шортах та відкритому одязі заборонено. Проте поблизу можна придбати одноразові хустки та накидки.

Для відвідувачів Святої Софії також організували спеціальне місце, де можна перевдягнутися. Персонал пильно стежить, чи відповідає зовнішній вигляд відвідувачів новим правилам



Так виглядають одноразові накидки, які продають біля Святої Софії / Фото Onedio

Айя-Софія стала мечеттю: що варто знати

10 липня Держрада Туреччини скасувала рішення 1934 року щодо надання собору статусу музею.

Того ж дня Реджеп Таїп Ердоган перетворив Ая-Софію знову на мечеть. Це рішення викликало хвилю обурення у православному світі.

Рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський.

Президент Туреччини Ердоган байдуже ставиться до критики: мовляв, думка інших країн не має значення.

Довідка. Святу Софію звели у період Візантійської імперії, у 537 році Собор став центром християнства. Але після завоювання Візантії турками у 1453 році з нього зробили головну мечеть Османської імперії.