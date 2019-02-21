Древня, багата й популярна: цікаві факти про українську мову

21 лютого світова спільнота відзначає Міжнародний день рідної мови. До цієї дати сайт 24 каналу підготував для вас найцікавіші факти про нашу рідну українську мову.

1. Відповідно до даних Національної Академії Наук України, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. За лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською – 84% спільної лексики, польською – 70% і сербською – 68% . А от з російською – 62%.

2. Не відомо точно, коли зародилася українська мова. Але однозначно раніше за російську, німецьку, турецьку та ін. За даними вченого Василя Кобилюха, українська мова сформувалася ще в Х-IV тисячоліттях до нашої ери і походить зі санскриту.

3. Українська мова тісно пов’язана зі старослов’янською – спільною мовою предків всіх сучасних слов’ян, і так само як санскрит, є мовою, найближчою до спільної мови перших індоєвропейців (арійців). В українській мові є багато слів, які майже ідентичні словам у санскриті: "повітря", "кохати", "кінь", "дерево", "вогонь"...

4. Перша згадка про українські слова датована 448 роком. Візантійський історик Пріск Панійський перебував у таборі вождя гунів Аттіли на території сучасної України і записав у своєму нотатнику слова "мед" і "страва".

5. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному: проста, руська, русинська, козацька... Історично найуживанішою назвою української мови до середини XIX століття була назва "руська мова".

6. На відміну від решти східнослов’янських мова, іменник в українській має 7 відмінків. Вирізняє нас кличний відмінок, який існує також в латині, грецькій та санскритській граматиках.

7. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру "П". Найменш уживана літера алфавіту – "Ф", її вживають переважно в запозичених словах.

8. В українському алфавіті існує два варіанти букви "г". Знак, відповідний російській букві Гг, означає "південноруське хе". Знак у вигляді літери Ґґ означає "звичайне російське ге" (зустрічається виключно в запозичених словах). Букву Ґґ почали масово використовувати тільки в 1990-ті роки.

9. У "Короткому словнику синонімів української мови", де зібрано 4279 синонімічних рядів, найбільше синонімів має слово "бити" – аж 45! Широкий синонімічний діапазон навіть в іменників. Так, слово "горизонт" має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.

10. В українській мові й донині збереглися назви місяців з давньослов’янського календаря – сiчень (час вирубки лісу), лютий (люті морози), березень (тут існує кілька тлумачень: починає цвісти береза; брали березовий сік; палили березу на вугілля), квітень (початок цвітіння берези), травень (зеленіє трава), червень (червоніють вишні), липень (початок цвітіння липи), серпень (від слова "серп", що вказує на час жнив), вересень (цвітіння вересу), жовтень (жовтіє листя), листопад (опадає листя з дерев), грудень (від слова "груда" – мерзла колія на дорозі).

11. Українська мова багата на зменшувальні форми. Навіть слово "вороги" має таку форму – "вороженьки". Пам’ятаєте слова Гімну України: "...згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

12. В українській мові є три форми майбутнього часу. Наприклад: піду – проста форма, йтиму – складна і буду йти – складена.

13. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер! Це слово "дихлордифенілтрихлорметилметан" (це хімікат для боротьби зі шкідниками).

14. З XVIII й до XIX століття в українській мові використовувалося до 50-ти різних систем письма (але не письменностей). Тому за кількістю орфографії (але не письменностей), українська мова перевершує найскладнішу – монгольську.

15. В кінці XVI – на початку ХІХ століть в Україні використовувалася особлива система письма – "козацький скоропис", де начертання деяких букв відрізнялися від прийнятих у крилиці.

16. Перший український "Буквар" видав у 1574 року у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено 1927-го в Римі. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету.

17. Українську мову офіційно визнали літературною після видання "Енеїди" Івана Котляревського. Відтак, Котляревського вважають основоположником нової української мови.

18. Найстарішою українською піснею вважається балада "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?"

19. Найбільше перекладів серед українських творів має "Заповіт" Тараса Шевченка: його переклали 147 мовами народів світу.

20. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Кониський – свої твори він підписував 141 іменами. В Івана Франка було 99 псевдонімів. Письменник Осип Маковей користувався 56 вигаданими назвами.

21. У 1918-1920 роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки.

22. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус у США – в окрузі Кук (штату Іллінойс), в якому проживають близько 5,5 мільйонів населеня (до складу округу входить місто Чикаго разом з передмістями). Українська мова була визнана там однією з найбільш вживаних у даному районі.

Підготовлено за даними Національної Академії Наук України, сайтів Мова – ДНК Нації, Всвіті і Максимум.