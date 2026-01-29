Дрон-бомбер "Вампір" став найрезультативнішим засобом ураження на фронті у 2025 році

Дрон-бомбер "Вампір" української технологічно-оборонної компанії SkyFall, відомий також як "Баба Яга", за підсумками 2025 року став найрезультативнішим засобом на полі бою за даними державної програми "Армія дронів.Бонус" (система єБалів).

Дані про ефективність Vampire були представлені під час масштабного заходу "Армія дронів 2025" за участі Президента України Володимира Зеленського та Міністра оборони Михайла Федорова.

Що відомо про ефективність бомберів "Вампір"?

За підсумками 2025 року VAMPIRE підтвердив статус найбільш універсальної платформи, очоливши рейтинги за кількома ключовими категоріями:

•⁠ найрезультативніший засіб на полі бою;

•⁠ ⁠№1 за ураженням особового складу противника;

•⁠ ⁠№1 за ураженнями серед коптерів-бомберів;

•⁠ ⁠№1 за кількістю замовлень Силами безпеки та оборони України у сегменті бомберів на платформі Brave1 Market.

Досягнуті результати стали можливими завдяки системній роботі та професіоналізму українських воїнів, які щоденно застосовують ці платформи безпосередньо в бойових умовах. Загалом бомбери "Вампір" уже виконали понад 2,5 мільйона бойових місій та завдали противнику уражень на десятки мільярдів доларів.

"Вампірами" знищують передній край та укріплені позиції противника, техніку й живу силу. Також бомбер використовують для дистанційного мінування та виконання логістичних завдань – зокрема доставки води, продовольства, медикаментів і спорядження на передові позиції для підтримки піхотних підрозділів у зоні бойових дій.

Загалом за підсумками роботи програми "Армія дронів.Бонус" у 2025 році Силами безпеки та оборони України: уражено майже 820 тисяч ворожих цілей; ліквідовано понад 240 тисяч окупантів; знищено 62 тисяч одиниць легкої техніки, 29 тисяч одиниць важкої техніки та 32 тисяч ударних і розвідувальних БпЛА.

Робота Сил оборони із бомбером "Вампір": дивіться відео VAMPIRE