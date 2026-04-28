Дрон міг розбитись об дах будинку у центрі Кишинева: весь під'їзд евакуювали

На даху однієї з багатоповерхівок Кишинева виявили предмет, схожий на дрон. Мешканців під'їзду довелось тимчасово евакуювати.

Про це 28 квітня повідомила поліція Молдови.

Що виявили у Кишиневі?

Як повідомили у поліції, вони отримали повідомлення про виявлення об'єкта, схожого на дрон. Його знайшов чоловік на даху багатоповерхівки в центрі Кишинева.

На місце події прибули вибухотехніки поліції, які оточили територію. Попередньо встановлено, що об'єкт було пошкоджено внаслідок падіння на дах.

Ймовірно, безпілотник впав у Молдові / Фото Poliția Republicii Moldova

Заради безпеки мешканців під'їзду багатоквартирного будинку тимчасово евакуювали до огляду та вилучення об'єкта,

– запевнили правоохоронці.

Поліція встановлює усі обставини інциденту. Також закликала не торкатись невідомих чи підозрілих предметів, а одразу повідомляти за номером 112.

Хто загрожує Європі?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Росія вже атакувала безпілотниками країни та бази НАТО. Водночас до повномасштабної війни із Заходом, припустив він, агресор не буде готовий щонайменше до 2028 року.

На думку адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне, Росія намагається відновити кордони СРСР і становить загрозу не лише для країн Балтії. Зокрема, ворог може вдатись до гібридних і нетрадиційних методів.